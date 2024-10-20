📹❗️FPV-дрон группировки войск "Север" успешно поразил на догонном курсе американский 14,408-тонный БТР M1117 от американской компании "Textron Marine & Land Systems".
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📹❗️FPV-дрон группировки войск "Север" успешно поразил на догонном курсе американский 14,408-тонный БТР M1117 от американской компании "Textron Marine & Land Systems".