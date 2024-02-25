Регистрация на форум «Арктика. Лед тронулся» продлится до 7 апреля

Мероприятие, входящее в линейку форумов Росмолодёжи, состоится в Архангельске с 30 мая по 3 июняМероприятие, входящее в линейку форумов Росмолодёжи, состоится в Архангельске с 30 мая по 3 июняБолее 500 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет со всех уголков России соберутся на форуме «Арктика.