Погребняк: мне непонятен шквал критики, который обрушился на Березуцкого

Экс-футболист сборной России Павел Погребняк заявил, что ему был непонятен шквал критики, который обрушился на бывшего защитника ЦСКА Василия Березуцкого, заявившего о том, что для развития российские игроки должны уезжать заграницу.
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