Россия свершила тихое возмездие за западные санкции. Ответ оказался не таким громким, но крайне эффективным.
Тихое возмездие. Указ № 890 работает. США лишаются предприятий в России
Комментарии
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Светлана Ефименко
класСная у нас пословица " НЕ РОЙ ЯМУ СОСЕДУ, А ТО НЕ НАРОКОМ САМ В НЕЕ ПОПАДЕШЬ"! ВОТ ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ И С ЗАПАДОМ! ХОТЕЛИ НАМ ПОДЛЯНУ ВСЕ ДЕЛАТЬ, А САМИ ПОПАЛИ В СВОЕ ДЕРЬМО , КОТОРОЕ НАМ ГОТОВИЛИ! УРА ВОЗМЕЗДИЕ ВСЕ РАВНО ИХ НАСТИГНЕТ!
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11 час.
Игорь Максаков
Делягин дело предложил!
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9 час.
Сергей Киселев
Татьяна, вы глупы, если сравниваете только велечины зарплат!
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7 час.
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