Тихое возмездие. Указ № 890 работает. США лишаются предприятий в России

Светлана Ефименко

класСная у нас пословица " НЕ РОЙ ЯМУ СОСЕДУ, А ТО НЕ НАРОКОМ САМ В НЕЕ ПОПАДЕШЬ"! ВОТ ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ И С ЗАПАДОМ! ХОТЕЛИ НАМ ПОДЛЯНУ ВСЕ ДЕЛАТЬ, А САМИ ПОПАЛИ В СВОЕ ДЕРЬМО , КОТОРОЕ НАМ ГОТОВИЛИ! УРА ВОЗМЕЗДИЕ ВСЕ РАВНО ИХ НАСТИГНЕТ!