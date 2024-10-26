Театр абсурда
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Театр абсурда

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Тихое возмездие. Указ № 890 работает. США лишаются предприятий в России

Тихое возмездие. Указ № 890 работает. США лишаются предприятий в России

Россия свершила тихое возмездие за западные санкции. Ответ оказался не таким громким, но крайне эффективным.

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Комментарии
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Светлана Ефименко
класСная у нас пословица &quot; НЕ РОЙ ЯМУ СОСЕДУ, А ТО НЕ НАРОКОМ САМ В НЕЕ ПОПАДЕШЬ&quot;! ВОТ ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ И С ЗАПАДОМ! ХОТЕЛИ НАМ ПОДЛЯНУ ВСЕ ДЕЛАТЬ, А САМИ ПОПАЛИ В СВОЕ ДЕРЬМО , КОТОРОЕ НАМ ГОТОВИЛИ! УРА ВОЗМЕЗДИЕ ВСЕ РАВНО ИХ НАСТИГНЕТ!
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