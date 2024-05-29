Путин 30 мая вручит высшие государственные награды за заслуги в разных сферах

Также состоится видеоконференции с многодетными семьями Президент России Владимир Путин в четверг вручит высшие государственные награды за заслуги в разных областях, в мероприятии будут принимать участие более тридцати награжденных орденами, медалями и почетными званиями, сообщили в пресс-службе Кремля.