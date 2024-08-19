Жители Гагаузии, причастные к организации нелегальной миграции, получили 30 суток ареста

По ходатайству прокуроров Суд Кишинева, офис Чеканы, распорядился применить превентивный арест на 30 суток в отношении всех 8 задержанных из Гагаузии (в том числе 2-х пограничников) по делу об организации незаконной миграции мужчин из Украины, отмечает Noi.