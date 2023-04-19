Это был просто юго-западный диалект...

Прочитано у Доброго Московита.«Тогда (середина XIX в.) в Южной России даже простой народ, говоривший на местном наречии, не считал литературный общерусский язык чужим, иностранным языком, а воспринимал его просто как язык образованных людей.
Прочитано у Доброго Московита.«Тогда (середина XIX в.) в Южной России даже простой народ, говоривший на местном наречии, не считал литературный общерусский язык чужим, иностранным языком, а воспринимал его просто как язык образованных людей.
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