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"Газпром" вновь предлагает Европе на своей площадке торгов поставки газа в 2022 году

"Газпром" вновь предлагает Европе на своей площадке торгов поставки газа в 2022 году

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости/Прайм. "Газпром экспорт" вновь начал предлагать поставки газа в Европу в 2022 году в рамках торгов на своей электронной платформе (ЭТП) после недельного перерыва, следует из опубликованного компанией календаря торгов.

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