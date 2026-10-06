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Царьград

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Рашид Темрезов завершил благоустройство Парка молодоженов в Черкесске

Рашид Темрезов завершил благоустройство Парка молодоженов в Черкесске

В Черкесске завершено благоустройство Парка молодоженов у Дворца культуры. Построены амфитеатр и пешеходные дорожки, установлено освещение и видеонаблюдение.

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