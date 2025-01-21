Картаполов объяснил, почему в России не нужна новая мобилизация

Российские войска в зоне СВО продвигаются «на десятках направлений», идет приток тех, кто добровольно подписывает контракт с Минобороны, необходимости в новой волне мобилизации нет, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.