Flare представила шестимесячный план развития XRPFi на фоне роста FXRP

Глава Flare Хьюго Филион представил шестимесячную дорожную карту развития экосистемы XRPFi. Первые технические интеграции должны начаться в ближайшие две недели и позволят держателям XRP использовать возможности децентрализованных финансов через инфраструктуру Flare.
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