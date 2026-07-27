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Flare представила шестимесячный план развития XRPFi на фоне роста FXRP

Flare представила шестимесячный план развития XRPFi на фоне роста FXRP

Глава Flare Хьюго Филион представил шестимесячную дорожную карту развития экосистемы XRPFi. Первые технические интеграции должны начаться в ближайшие две недели и позволят держателям XRP использовать возможности децентрализованных финансов через инфраструктуру Flare.

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