Что должны делать мусульмане в Навруз 21 марта, когда отмечают начало нового года Татьяна Стешкина21 марта для мусульман всего мира — это время для празднования Навруза, одного из самых древних и значимых праздников, олицетворяющего весну и начало нового года.
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