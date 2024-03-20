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Что должны делать мусульмане в Навруз 21 марта, когда отмечают начало нового года

Что должны делать мусульмане в Навруз 21 марта, когда отмечают начало нового года

Что должны делать мусульмане в Навруз 21 марта, когда отмечают начало нового года Татьяна Стешкина21 марта для мусульман всего мира — это время для празднования Навруза, одного из самых древних и значимых праздников, олицетворяющего весну и начало нового года.

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