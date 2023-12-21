«Не трогай! Это на Новый год» – в магазинах начался праздничный ажиотаж

В магазинах Екатеринбурга, торгующих продуктами питания и алкоголем, начался праздничный ажиотаж, несмотря на то, что главного праздника года остается еще десять дней, уральцы уже начали запасаться едой для праздничного стола.
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