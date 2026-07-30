В Торжокском районе состоялся фестиваль «Семейная поляна»

«Семейная поляна»: в селе Волосово прошёл традиционный фестиваль‑слёт семей Тверской области. В селе Волосово Торжокского района в шестой раз состоялся фестиваль‑слёт семей «Семейная поляна», организованный Епархиальным отделом социального служения.
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