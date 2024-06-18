«Приднестровцы не хотят иметь ничего общего с идеей русского мира» – иллюзия молдавских соросят

Будущее Приднестровского региона неотделимо от Республики Молдова и связано с Евросоюзом. Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой в ходе прошедшей в Одессе конференции по безопасности Чёрного моря, сообщает infotag.
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