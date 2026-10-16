У ВСУ под Сумами остался последний рубеж — правый обрывистый берег реки Рыбица, но и он уже трещит. Бои за Хотень завершились, линия вдоль Сумского леса под контролем ВС РФ.
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