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97-летний участник шоу «Голос 60+» так и не получил жильё от правительства

97-летний участник шоу «Голос 60+» так и не получил жильё от правительства

Победитель нового сезона шоу «Голос 60+» уже долгое время рассчитывает на собственное жилье от правительства Москвы по социальной программе.

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