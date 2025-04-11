По новому нацпроекту отремонтируют 17 километров владимирских дорог

Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году порядка 150 км автодорог региона будет приведено в нормативное состояниеПо новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» во Владимирской области отремонтируют 17 километров дорог, сообщает правительство региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)