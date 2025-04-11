По новому нацпроекту отремонтируют 17 километров владимирских дорог

Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году порядка 150 км автодорог региона будет приведено в нормативное состояниеПо новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» во Владимирской области отремонтируют 17 километров дорог, сообщает правительство региона.