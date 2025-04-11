НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Владимирские новости

1 подписчик

По новому нацпроекту отремонтируют 17 километров владимирских дорог

По новому нацпроекту отремонтируют 17 километров владимирских дорог

Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году порядка 150 км автодорог региона будет приведено в нормативное состояниеПо новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» во Владимирской области отремонтируют 17 километров дорог, сообщает правительство региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх