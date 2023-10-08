Пилот "Мерседеса" Хэмилтон извинился перед Расселом после аварии на "Формуле-1"

Британский гонщик, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон в социальной сети X (бывшая соцсеть Twitter) принес извинения за критику в адрес партнера по команде Джорджа Расселла из-за аварии на этапе Гран-при "Формулы-1", который состоялся в Катаре.