Росавиация: в пяти аэропортах России ввели временные ограничения на полеты

Аэрогавани не принимают и не отправляют рейсы Временные ограничения были введены на прием и выпуск самолетов в аэропортах Астрахани, Казани, Ульяновска, Нижнекамска и Саратова с целью обеспечения безопасности полетов ВС, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
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