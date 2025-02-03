Росавиация: в пяти аэропортах России ввели временные ограничения на полеты

Аэрогавани не принимают и не отправляют рейсы Временные ограничения были введены на прием и выпуск самолетов в аэропортах Астрахани, Казани, Ульяновска, Нижнекамска и Саратова с целью обеспечения безопасности полетов ВС, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.