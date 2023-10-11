Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Запад делает с Газой то, что они хотели бы сделать с Сирией, Ираном, Россией...

Когда  я  смотрю,     как   весь Западный  мир  бьётся  в  падучей   и   грозится  карами     небесными   крохотной   Газе  (кстати, площадь    сектора  Газа    360    квадратных  километров   -  это  примерно  площадь  Славянско-Краматорской  агломерации),   я   задаю    себе  вопрос:  а  что  вообще   стряслось?   Почему  такая  истерика?Мне  кажется,  дело  в том, что:1.

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