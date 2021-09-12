ЭНЕРГИЯ ДНЯ 13 сентября 2020 года

Энергетический прогноз на тринадцатое сентября две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1075 = Бог не будет принуждать тебя силой верить Ему и быть с Ним в Небесах! Это твой добровольный выбор = Бойтесь простудиться в сырости невежества и не страшитесь сгореть в огне трансмутации = Быть в Духовном Единстве друг с другом и Первотворцом! А это и есть Высшая Духовная Практика! =Ведь в Жизни всё — и плохое, и хорошее — начинается с того, что кто-то когда-то кому-то просто поверил.