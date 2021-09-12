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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 13 сентября 2020 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 13 сентября 2020 года

Энергетический прогноз на тринадцатое сентября две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1075 = Бог не будет принуждать тебя силой верить Ему и быть с Ним в Небесах! Это твой добровольный выбор = Бойтесь простудиться в сырости невежества и не страшитесь сгореть в огне трансмутации = Быть в Духовном Единстве друг с другом и Первотворцом! А это и есть Высшая Духовная Практика! =Ведь в Жизни всё — и плохое, и хорошее — начинается с того, что кто-то когда-то кому-то просто поверил.

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Ирина Авдеева
"Не суди ближнего, пока не будешь на его месте" = актуальность нашей жизни, как было бы славно понять всем, без исключения... Благодарю и принимаю!!!
Ольга
Благодарю! 🙏
Irina Karamysheva (Карамышева)
Понравилась фраза: "Любовь обретёт любящий. Ибо ты всегда получаешь ровно столько, сколько можешь отдать". Благодарю!
olgatartumailru sidulina
БЛАГОДАРЮ!

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