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Царьград

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Отец и мать фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» не могут увидеться с ним

Отец и мать фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» не могут увидеться с ним

Родители Далерджона Мирзоева не могут в ним увидеться на протяжении шести месяцев.Мать Далерджона Мирзоева, одного из фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле», заявила о том, что вот уже полгода не может встретиться с сыном.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Раньше надо было воспитывать, а теперь на похоронах увидятся ...
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