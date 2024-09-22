Отец и мать фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» не могут увидеться с ним

Родители Далерджона Мирзоева не могут в ним увидеться на протяжении шести месяцев.Мать Далерджона Мирзоева, одного из фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле», заявила о том, что вот уже полгода не может встретиться с сыном.