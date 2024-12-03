В Кургане приставы помогли восстановить трудовые права, уволенного сотрудника

Сотрудник одной из курганских организаций, занимающейся ремонтными работами, был незаконно уволен руководством компании под предлогом грубого нарушения должностных обязанностей – прогула без уважительных причин.
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