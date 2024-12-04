«Детский сад» российской науки

Санкт-Петербургский политехнический университет в этом году отметил 125 лет со дня своего основания. Об истории уникального учебного заведения и его сегодняшнем дне рассказал академик РАН, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Андрей Рудской.
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