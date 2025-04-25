Эксперт по этикету Холгова: не всем женщинам старше 50 лет можно оголять ноги

В зрелом возрасте демонстрация отдельных частей тела зачастую считается неуместной. Подробнее о соответствующих правилах рассказала международный эксперт по этикету Альбина Холгова в беседе с Общественной Службой Новостей.
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