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Модель Анна Линникова рассказала про свою первую зарплату на заводе

Модель Анна Линникова рассказала про свою первую зарплату на заводе

Модель Анна Линникова, которая представила Россию на конкурсе «Мисс Вселенная 2022», рассказала, что в 14 лет работала на хлебобулочном заводе.

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