В России впервые прошло успешное лечение от рака пациента с донорским сердцем

Радиотерапевты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ впервые смогли вылечить больного раком пациента, у которого было донорское сердце, сообщает медцентр.
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