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Пушков: США оказались в изоляции после недавних голосований в ГА ООН

Пушков: США оказались в изоляции после недавних голосований в ГА ООН

Результаты недавних голосований в Генассамблее ООН показывают, что позиция Соединенных Штатов по рассматриваемым вопросам не находит поддержки.

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Комментарии
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Наталья Иванова
США и израиловке глубоко наплевать на все голосования. Они уверены в своей безнаказанности и уничтожали, уничтожают и будут дальше уничтожать всех неугодных. А сейчас идёт показательное уничтожение населения Газы. А все ООНовцы только стульчики давят - ни на что не способны - сидят на жопе ровно и зарплатки получают. Позорище, а не ООН.
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