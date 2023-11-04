Пушков: США оказались в изоляции после недавних голосований в ГА ООН

Наталья Иванова

США и израиловке глубоко наплевать на все голосования. Они уверены в своей безнаказанности и уничтожали, уничтожают и будут дальше уничтожать всех неугодных. А сейчас идёт показательное уничтожение населения Газы. А все ООНовцы только стульчики давят - ни на что не способны - сидят на жопе ровно и зарплатки получают. Позорище, а не ООН.