Новый водопровод готовят к запуску в поселке Горячий Ключ Иркутского района

Иркутская область активно развивает инфраструктуру, в том числе в отдаленных населенных пунктах. Одним из таких примеров является строительство водопровода в поселке Горячий Ключ, где жители долгое время испытывали трудности с доступом к чистой воде.
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