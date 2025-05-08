Россиянам рассказали о самых популярных схемах мошенничества в сфере ЖКХ

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев в беседе с RT отметил, что в последние годы мошенники в сфере ЖКХ активно используют как традиционные методы обмана, так и новые цифровые схемы, эксплуатируя доверчивость граждан.
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