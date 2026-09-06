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Регионы России

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Motorola представила беспроводное зарядное устройство Moto Snap с магнитным креплением

Motorola представила беспроводное зарядное устройство Moto Snap с магнитным креплением

Компания Motorola в рамках выставки IFA 2026 показала новое беспроводное зарядное устройство Moto Snap, оснащённое магнитным креплением, обеспечивающим простоту и удобство использования без необходимости точного выравнивания смартфона на зарядной панели.

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