Билайн и Яндекс объединяют сервисы для подписчиков с подпиской Яндекс Плюс

Билайн и Яндекс объявили о новом партнерстве, в рамках которого абоненты сервиса «попкорн.билайн» с сентября 2026 года смогут получать доступ к фильмам и сериалам из библиотеки подписки Яндекс Плюс без доплат.
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