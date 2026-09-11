В Польше подсчитали стоимость постоянной базы США в стране

Строительство американских баз в Польше обойдется в сумму до 17 миллиардов злотых (385 млрд руб.), сообщил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, 11 сентября пишет Onet.
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