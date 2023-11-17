Форумы по-мусульмански. Росконгресс объяснил, как будет придерживаться норм ислама после получения стандартов халяль

В ведомстве рассказали, что уже используют на мероприятиях халяльные блюда, а также обустраивает молельные комнатыФонд Росконгресс, который проводит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), объяснил Daily Storm, как будет придерживаться норм ислама после получения стандартов халяль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии