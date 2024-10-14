Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 956 подписчиков

Нидерланды намерены закупить 46 танков Leopard-2A8

Нидерланды намерены закупить 46 танков Leopard-2A8

Министерство обороны Нидерландов намерено приобрести 46 боевых танков Leopard-2A8. Первые поставки ожидаются в 2027 году, затем – в 2030-м, говорится в сообщении ведомства, опубликованном в понедельник, 14 октября.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх