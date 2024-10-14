Нидерланды намерены закупить 46 танков Leopard-2A8

Министерство обороны Нидерландов намерено приобрести 46 боевых танков Leopard-2A8. Первые поставки ожидаются в 2027 году, затем – в 2030-м, говорится в сообщении ведомства, опубликованном в понедельник, 14 октября.
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