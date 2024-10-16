Пенсионные выплаты в России: Татьяна Голикова анонсировала новые размеры пенсий для пенсионеров Юлия ЧелкановаСогласно словам Татьяны Голиковой, пересмотр пенсионных выплат вызван необходимостью укрепления финансовой устойчивости пенсионной системы.
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