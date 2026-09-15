Почему жители трёх аварийных домов в Атамановке ждали переезда почти десять лет

Три дома на улице Связи в Атамановке — № 2, 32 и 34 — наконец попали в программу расселения. До конца 2026 года их жители должны получить либо выплаты, либо новое жильё.
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