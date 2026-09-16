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Регионы России

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Apple внедрила систему Apple Reference Image для защиты подлинности фотографий

Apple внедрила систему Apple Reference Image для защиты подлинности фотографий

В новых моделях iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые реализована технология Apple Reference Image, которая фиксирует снимки непосредственно на сенсоре с криптографической подписью, что исключает незаметное редактирование и подмену изображений.

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