Депутат Водолацкий: освобождение Берестового облегчит продвижение к Купянску

Депутат Госдумы РФ, координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий заявил, что освобождение села Берестового Харьковской области существенно облегчит российским войскам наступление на город Купянск.
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