Ефимов: Инвестиции Белоруссии в Москву выросли в 7,6 раза за пять лет

Объем инвестиций, который был вложен из Белоруссии в Москву, увеличился в 7,6 раза за пять лет. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.