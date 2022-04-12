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Ефимов: Инвестиции Белоруссии в Москву выросли в 7,6 раза за пять лет

Ефимов: Инвестиции Белоруссии в Москву выросли в 7,6 раза за пять лет

Объем инвестиций, который был вложен из Белоруссии в Москву, увеличился в 7,6 раза за пять лет. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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