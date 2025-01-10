Copernicus: 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений с 1850 года

Прошедший, 2024 год, стал самым жарким за всю историю наблюдений с 1850 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Европейской службы дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии