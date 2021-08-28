С талибами Россия может договориться, с американцами – никогда

Любопытно, однакоПолитикаС талибами Россия может договориться, с американцами – никогда Квадратура круга Как-то странно читать, что Талибан – организация, запрещенная в России.Вернуться к статье51НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьRustam KuchkarovАвтору. Талибан совершенно справедливо был признан террористической организацией в России, так как в своей деятельности использовал методы и способы ведения террористического характера. Решение о террористическом характере деятельности было выявлено и подтверждено Верховным судом, а не правительством РФ. В настоящее время ситуация кардинально меняется, и, со временем, Верховный суд РФ вправе пересмотреть свое решение, по вновь открывшимся обстоятельствам. Госдеп, или Пентагон не могут быть признаны террористическими организациями, так как таковыми не являются. Госдеп - это государственное образование, в составе которого не имеется террористических организаций. Пентагон - это военное ведомство, в сферу которого входит решение военных и оборонных задач. Обвинение госдепартамента или Пентагона в терроризме должно иметь доказательства. У вас есть основания, доказательства, сведения, свидетели или свидетельства об этом? Есть - предъявите, нет - не занимайтесь популизмом, иначе получите статус клеветника. Афганцы крутые парни, надо договариваться, искать компромиссы. Для них, что амеры, что русские, что китайцы, что бриты, что паки - нет друзей, только шурави, янки, хтайча и т.д. В Афганистане есть супер ресурсы - хлопок, нефть, газ, уголь, золото и вся таблица Менделеева. Абсолютно чистый воздух, горячие источники, лучшая в мире растительность, которую использовали для конопли индийской или опийного мака. Очень умный посол России в Афганистане, повезло. Много можно решить в текущее время, полагаю справится.Дмитрий ДемочкинА че они с георгиовскими ленточками ходят по Кремлю?))))))AIAlex ImenНападение на Ирак имело все признаки терроризма.Олег ГолубевДо смены власти используют террористические методы, а после взятия власти начинают бороться с терроризмом. Видимо закон.Хмуров ВикторЯ вообще не считаю талибов террористами. Конкретно можно написать какие теракты они совершили? Нет их. Они живут на своей земле и уже чуть ли не 200 лет борются (воюют) за свою землю с иностранными войсками оккупантами. Всего то.Комментировать
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