Пятый канал

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Время собирать камни: китайский совет дня на пятницу, 10 февраля

Время собирать камни: китайский совет дня на пятницу, 10 февраля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 10 февраля? Пятница порадует результатами — вы получите все, чего так долго ждали.

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