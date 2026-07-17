Транспортные полицейские Луганска оказали помощь приезжему мужчине, попавшему в трудную ситуацию

В Луганске во время патрулирования территории вокзала к сотрудникам патрульно-постовой службы полиции обратился мужчина 1957 года рождения с просьбой помочь восстановить связь с его близкими родственниками.
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