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Порядок, государство

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Транспортные полицейские Луганска оказали помощь приезжему мужчине, попавшему в трудную ситуацию

В Луганске во время патрулирования территории вокзала к сотрудникам патрульно-постовой службы полиции обратился мужчина 1957 года рождения с просьбой помочь восстановить связь с его близкими родственниками.

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