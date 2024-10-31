«Путин потерял терпение из-за коррупции при Шойгу»: новые данные о чистках в Минобороны

В последние недели перед своей отставкой экс-министр обороны Сергей Шойгу активно стремился защитить своих ближайших соратников от возможных преследований, однако этому воспрепятствовал президент России Владимир Путин, сообщает Telegram-канал INSIDER-Т.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии