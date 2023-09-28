Гостиницы «Украина» больше нет. Есть «Симферополь гранд отель»

Крым меняет Тараса Шевченко на Олеся Бузину Илья Сергеев На фото: Симферополь, гостиница «Украина» (Фото: Global Look Press) Распложенный в самом центре столицы республики, один из самых престижных крымских отелей сменил название.
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