Гостиницы «Украина» больше нет. Есть «Симферополь гранд отель»

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Крым меняет Тараса Шевченко на Олеся Бузину Илья Сергеев На фото: Симферополь, гостиница «Украина» (Фото: Global Look Press) Распложенный в самом центре столицы республики, один из самых престижных крымских отелей сменил название.

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