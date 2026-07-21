Экипаж «Союза МС-28» вернётся на Землю 26 июля, сообщили в «Роскосмосе». «26 июля космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс вернутся домой», — говорится в сообщении.
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