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Экипаж «Союза МС-28» вернётся на Землю 26 июля

Экипаж «Союза МС-28» вернётся на Землю 26 июля

Экипаж «Союза МС-28» вернётся на Землю 26 июля, сообщили в «Роскосмосе». «26 июля космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс вернутся домой», — говорится в сообщении.

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