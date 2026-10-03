Три идеи горячего завтрака из яиц и сыра

Для горячего завтрака не обязательно каждый день покупать разные продукты и искать новый рецепт. Яйца, сыр и молоко можно использовать сразу в нескольких вариантах: приготовить привычный омлет, испечь круассан с начинкой или сделать быстрый конверт из лаваша.