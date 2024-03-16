Программа мероприятий в Мангистау на 16 марта в День культуры и национальных традиций

С 14 по 23 марта Мангистауская область отмечает декаду "Наурызнама". В рамках этого важного события предлагаем вам участвовать в мероприятиях, запланированных на 16 марта, в День культуры и национальных традиций.
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